Turnuvanın ilk gününde yıldızlar kategorisinde erkekler ve kızlarda Türk sporcular 45 madalya elde etti

Türkiye Tekvando Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen 6. Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde yıldızlar kategorisinde Türk sporcular 45 madalya kazandı.



İstanbul WOW Airport Hotel'de gerçekleştirilen organizasyona 36 ülkeden binin üzerinde sporcu kayıt yaptırdı.



İlk gün yıldızlar kategorisinde erkeklerde Türk sporcular 7 altın, 5 gümüş, 8 bronz olmak üzere 20 madalya elde etti. Kızlarda ise Türk tekvandocular, 7 altın, 6 gümüş, 12 bronz olmak üzere 25 madalya kazanmayı başardı.