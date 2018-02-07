Turnuvanın ikinci gününde gençler kategorisinde Türk sporcular erkekler ve kızlarda 17 madalya kazandı

Türkiye Tekvando Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen 6. Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde gençler kategorisinde Türk sporcular 17 madalya kazandı.

İstanbul WOW Airport Hotel'de gerçekleştirilen organizasyona 36 ülkeden binin üzerinde sporcu kayıt yaptırdı.

Gençler kategorisinde erkeklerde Türk sporcular 5 altın, 2 gümüş, 4 bronz olmak üzere 11 madalya elde etti. Kızlarda ise Türk tekvandocular, 2 altın, 1 gümüş, 3 bronz olmak üzere 6 madalya kazanmayı başardı.



Madalya kazanan Türk sporcular şöyle:

Erkekler:

Altın madalya: 45 kiloda Oğulcan Çalık (Sancaktepe Belediyespor), 48 kiloda Mehmet Oral (Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor), 51 kiloda Ozan Ersoy (Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor), 55 kiloda Alper Tuna Alan (Atakan TKD), 78 kiloda Melih Yılmaz (Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor)

Gümüş madalya: 55 kiloda Mehmet Can Kurt (Kavak Gençlik ve Spor Kulübü), +78 kiloda Hüseyin Berat Demircioğlu (Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor)

Bronz madalya: 55 kiloda Osman Türker Köse (Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor), 68 kiloda Timuçin Şaşmaztin (İzmir Büyükşehir Belediyespor), 68 kiloda Fikret Hakan Senkuru (Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor), +78 kiloda Mahir Emre Sakallıoğlu (Samsun Polis Gücü)



Kızlar:

Altın madalya: 42 kiloda Emine Göğebakan (Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor), 46 kiloda Asya Elkit (Samsun TOHM)

Gümüş madalya: 48 kiloda Sıla Ezgi Yağcı (Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor)

Bronz madalya: 42 kiloda Melisa Yalcı (Atılganspor), 44 kiloda Duygu Şakar (Samsun TOHM), 46 kiloda Zehra Altun (Sancaktepe Belediyespor)