- Turnuvanın dördüncü ve son gününde Türk sporcular 12 madalya kazandı





İSTANBUL (AA) - Türkiye Tekvando Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen 6. Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nın dördüncü ve son gününde Türk sporcular 12 madalya kazandı.

İstanbul WOW Airport Hotel'de gerçekleştirilen organizasyona 36 ülkeden binin üzerinde sporcu katıldı.

Büyükler kategorisinde erkeklerde Türk sporcular 2 bronz madalya elde etti. Büyük kadınlarda ise Türk tekvandocular, 3 altın, 2 gümüş, 5 bronz olmak üzere 10 madalya kazanmayı başardı.

Madalya kazanan Türk sporcular şöyle:

Büyük erkekler:

Bronz madalya: 80 kiloda Muhammet Sarı (Ulaştırmaspor), 80 kiloda Hasan Can Lazoğlu (Ordu Büyükşehir Belediyespor)

Büyük kadınlar:

Altın madalya: 49 kiloda Merve Dinçel (EGO Spor), 57 kiloda Hatice Kübra İlgün (Bursa Sağlık Gücü Gençlik ve Spor Kulübü), 67 kiloda Mervenur Evci (İlkbank)

Gümüş madalya: 46 kiloda Fatma Sarıdoğan (Gaziosmanpaşa Belediyespor), +73 kiloda Ayşe Asma (Uzunköprü Belediyespor)

Bronz madalya: 46 kiloda Nihal Satılmış (İlbank), 49 kiloda Havva Nur Çoban (Ankara PTT Spor), 57 kiloda İkra Kayır (Ulaştırmaspor), 73 kiloda Simge Erensayın (İzmir Büyükşehir Belediyespor), +73 kiloda Esra Akbulak (İzmir Büyükşehir Belediyespor)



