6 yıllık hasret bitiyor mu? Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri...

Ara transfer döneminde forvet hattında önemli isimlerle yollarını ayıran Fenerbahçe, İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca'da forma giyen eski golcüsü Vedat Muriqi'yi renklerine bağlamak için harekete geçti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek amacıyla yaz transfer dönemi için ilk hedefini belirledi.

Sarı-lacivertli ekip, İspanya La Liga takımlarından Mallorca'da mücadele eden 31 yaşındaki eski oyuncusu Vedat Muriqi ile yeniden temasa geçti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre yönetim, Kosovalı golcüyü kadrosuna katmak için bu kez kararlı bir tutum sergiliyor.

OCAK AYINDAKİ AYRILIKLAR FORVET HATTINI ZAYIFLATTI

Fenerbahçe, geride bıraktığımız ocak ayında hücum bölgesinde ciddi bir değişikliğe gitti. Jhon Duran, Youssef En Nesyri ve Cenk Tosun ile yollarını ayıran kulüp, bu isimlerin yerine yalnızca 19 yaşındaki Sidiki Cherif'i kadrosuna kattı.

Forvet rotasyonunda alternatifsiz kalan sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemindeki ilk hamlesini bu bölgeye yapma kararı aldı. 

Yönetimin listesinin ilk sırasında ise ara transfer döneminde de girişimde bulunulan Vedat Muriqi yer alıyor.

KÜMEDE KALMA SAVAŞI TRANSFERİ ENGELLEMİŞTİ

Kosovalı santrforun kış transfer döneminde Fenerbahçe'ye transferi, Mallorca'nın ligdeki durumu ve puan tablosu nedeniyle gerçekleşmemişti. İspanyol ekibi, kümede kalma mücadelesi verdiği için oyuncunun ayrılığına onay vermemişti. Muriqi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu süreci şu sözlerle dile getirdi: "Ocak ayında Fenerbahçe'ye gitme ihtimalim vardı. Takım kümede kalma savaşı verdiği için kulüp yönetimi gitmeme izin vermedi"

BONSERVİS BEKLENTİSİ 5-6 MİLYON EURO

Fenerbahçe'ye olan bağlılığını her fırsatta ifade eden tecrübeli futbolcunun, sarı-lacivertli formayı yeniden giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldızın transferini 5-6 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle bitirmesi bekleniyor.

Mallorca ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Muriqi, bu sezon İspanyol ekibiyle çıktığı 29 maçta 19 gol ve 1 asistle oynadı.

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe forması giyen yıldız oyuncu, transferin gerçekleşmesi halinde tam 6 yıl aradan sonra Türkiye'ye geri dönmüş olacak.

fenerbahçe Vedat Muriqi