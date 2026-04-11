6 yıllık hasret bitiyor mu? Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri...

KÜMEDE KALMA SAVAŞI TRANSFERİ ENGELLEMİŞTİ

Kosovalı santrforun kış transfer döneminde Fenerbahçe'ye transferi, Mallorca'nın ligdeki durumu ve puan tablosu nedeniyle gerçekleşmemişti. İspanyol ekibi, kümede kalma mücadelesi verdiği için oyuncunun ayrılığına onay vermemişti. Muriqi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu süreci şu sözlerle dile getirdi: "Ocak ayında Fenerbahçe'ye gitme ihtimalim vardı. Takım kümede kalma savaşı verdiği için kulüp yönetimi gitmeme izin vermedi"