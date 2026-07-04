665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanıyor?

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve bu yıl 665'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda başladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanıyor? - Resim: 1

Rumeli'nin fethine giden 40 akıncıdan Ali ile Selim kardeşlerin güreşiyle doğduğu rivayet edilen ve kendine has ritüelleri barındıran kadim Kırkpınar geleneği 665. kez hayat buldu.

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665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanıyor? - Resim: 2

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda kapılarını açan organizasyonda, yüzlerce pehlivan altın kemeri kazanmak ve "Başpehlivan" unvanını elde etmek amacıyla kıyasıya bir rekabete girişti.

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665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanıyor? - Resim: 3

ER MEYDANINDA ÜÇ GÜNLÜK MARATON

3, 4 ve 5 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyon, 3 Temmuz Cuma günü minik boy pehlivanların çayıra çıkması ve açılış merasimi ile start aldı. Cuma günü yapılan ilk gün etkinlikleri kapsamında tribün girişleri tüm vatandaşlar için ücretsiz yapıldı.

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665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanıyor? - Resim: 4

4 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla farklı boylardaki eşleşmelerin yanı sıra başpehlivanlık birinci tur mücadeleleri sahne alıyor. Saat 13.30'da başlayan 1. tur müsabakalarıyla gün boyu sürecek elemeler gerçekleştiriliyor.

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665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanıyor? - Resim: 5

5 Temmuz Pazar günü ise çeyrek final ve yarı finalin ardından, Kırkpınar'ın en büyüğünü belirleyecek olan büyük final güreşi yapılarak yeni altın kemer sahibi ilan edilecek.

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665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanıyor? - Resim: 6

ALTIN KEMER MÜCADELESİ CANLI YAYINDA

Edirne'deki müsabakaları ekran başından takip etmek isteyen izleyiciler için yayın adresi TRT oldu. 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarında naklen yayınlanıyor.

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665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanıyor? - Resim: 7

Organizasyonun kritik müsabakalarına aynı zamanda TRT’nin dijital yayın platformu üzerinden şifresiz olarak ulaşılabiliyor.

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665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanıyor? - Resim: 8

Yayınları televizyon platformları üzerinden izlemek isteyenler için TRT Spor'un güncel frekans ve kanal bilgileri de paylaşıldı.

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665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanıyor? - Resim: 9

Kanal, Digiturk'te 86. Kanal, D-Smart'ta 86. Kanal, Kablo TV'de 133. Kanal, Tivibu'da 85. Kanal ve Turkcell TV+'ta 70. Kanal üzerinden yayın yapıyor.

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665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanıyor? - Resim: 10

Müsabakalar uydu üzerinden takip etmek isteyenler için ise Türksat 4A uydusundan şifresiz olarak izlenebiliyor.

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