665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanıyor?
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan ve bu yıl 665'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda başladı.
Rumeli'nin fethine giden 40 akıncıdan Ali ile Selim kardeşlerin güreşiyle doğduğu rivayet edilen ve kendine has ritüelleri barındıran kadim Kırkpınar geleneği 665. kez hayat buldu.
Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda kapılarını açan organizasyonda, yüzlerce pehlivan altın kemeri kazanmak ve "Başpehlivan" unvanını elde etmek amacıyla kıyasıya bir rekabete girişti.
ER MEYDANINDA ÜÇ GÜNLÜK MARATON
3, 4 ve 5 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyon, 3 Temmuz Cuma günü minik boy pehlivanların çayıra çıkması ve açılış merasimi ile start aldı. Cuma günü yapılan ilk gün etkinlikleri kapsamında tribün girişleri tüm vatandaşlar için ücretsiz yapıldı.
4 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla farklı boylardaki eşleşmelerin yanı sıra başpehlivanlık birinci tur mücadeleleri sahne alıyor. Saat 13.30'da başlayan 1. tur müsabakalarıyla gün boyu sürecek elemeler gerçekleştiriliyor.
5 Temmuz Pazar günü ise çeyrek final ve yarı finalin ardından, Kırkpınar'ın en büyüğünü belirleyecek olan büyük final güreşi yapılarak yeni altın kemer sahibi ilan edilecek.
ALTIN KEMER MÜCADELESİ CANLI YAYINDA
Edirne'deki müsabakaları ekran başından takip etmek isteyen izleyiciler için yayın adresi TRT oldu. 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarında naklen yayınlanıyor.
Organizasyonun kritik müsabakalarına aynı zamanda TRT’nin dijital yayın platformu üzerinden şifresiz olarak ulaşılabiliyor.
Yayınları televizyon platformları üzerinden izlemek isteyenler için TRT Spor'un güncel frekans ve kanal bilgileri de paylaşıldı.
Kanal, Digiturk'te 86. Kanal, D-Smart'ta 86. Kanal, Kablo TV'de 133. Kanal, Tivibu'da 85. Kanal ve Turkcell TV+'ta 70. Kanal üzerinden yayın yapıyor.
Müsabakalar uydu üzerinden takip etmek isteyenler için ise Türksat 4A uydusundan şifresiz olarak izlenebiliyor.