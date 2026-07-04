665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanıyor?

ER MEYDANINDA ÜÇ GÜNLÜK MARATON

3, 4 ve 5 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyon, 3 Temmuz Cuma günü minik boy pehlivanların çayıra çıkması ve açılış merasimi ile start aldı. Cuma günü yapılan ilk gün etkinlikleri kapsamında tribün girişleri tüm vatandaşlar için ücretsiz yapıldı.