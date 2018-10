At yarışlarında 80. Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu'nu, Ergun Kalabak'ın sahibi olduğu ve Selim Kaya'nın jokeyliğini yaptığı "Finesse" isimli at kazandı.

At yarışlarında 80. Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu'nu, Ergun Kalabak'ın sahibi olduğu ve Selim Kaya'nın jokeyliğini yaptığı "Finesse" isimli at kazandı.





Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 2 bin 400 metrelik çim pistte yapılan koşuya, 3 yaş ve yukarı safkan İngiliz atları katıldı.



Birinciye 865 bin lira verilen toplam 1 milyon 470 bin 500 lira para ödüllü koşuda, jokeyliğini Selim Kaya'nın yaptığı "Finesse" isimli at, 2.34.73'lik derecesiyle birinci oldu.



Koşuda Ahmet Çelik'in bindiği "Peri Lina" adlı at 2.35.28'lik derecesiyle ikinci, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Runner Bull" isimli at ise 2.35.29'luk derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.



Yarışın ardından düzenlenen törende Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, birinci gelen atın sahibi Ergun Kalabak'a kupasını, antrenörü Yasin Demirkıran ve jokeyi Selim Kaya'ya şiltlerini takdim etti.