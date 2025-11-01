8'de 8 yapan lider Bayern Münih, formda Leverkusen'i ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga'nın 9. haftası, müthiş bir maça sahne oluyor! Ligde oynadığı 8 maçı da kazanarak fırtına gibi esen ve namağlup lider olan Vincent Kompany'nin Bayern Münih'i, son 5 maçta 4 galibiyet alan formda Bayer Leverkusen'i konuk ediyor.

8'de 8 yapan lider Bayern Münih, formda Leverkusen'i ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'da 9. hafta heyecanı, zirveyi doğrudan ilgilendiren dev bir maçla devam ediyor. Ligde 8'de 8 yaparak 24 puanla kusursuz bir şekilde liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih, kendi evi Allianz Arena'da 17 puanla 5. sırada yer alan Bayer Leverkusen'i ağırlıyor. İki takımın da müthiş formu dikkat çekiyor; Bayern son 5 maçının tamamını kazanırken, Leverkusen de son 5 maçta 4 galibiyet alarak ne kadar iddialı olduğunu gösterdi.

Futbolseverlerin merakla beklediği bu taktiksel savaş, bugün saat 20:30'da başlayacak. 

Karşılaşmayı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 canlı olarak yayınlayacak.

İŞTE DEV MAÇIN İLK 11'LERİ!

İki teknik adam Vincent Kompany ve Kasper Hjulmand, bu kritik mücadelede şu kadrolarla sahaya çıkmayı tercih etti:

Bayern Münih (4-2-3-1): M. Neuer, K. Laimer, J. Tah, K. Min-Jae, R. Guerreiro, J. Kimmich, L. Goretzka, L. Karl, S. Gnabry, T. Bischof, N. Jackson.

B. Leverkusen (3-4-2-1): M. Flekken, J. Quansah, L. Bade, E. Tapsoba, Arthur, R. Andrich, A. Garcia, J. Belocian, C. Echeverri, E. Poku, P. Schick.

