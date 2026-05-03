9 göllü maç kavgayla bitti: Siirt'te tekme ve yumruklar havada uçuştu
Siirt’te oynanan Kurtalanspor – Şırnak Petrolspor maçının ardından sahada gerginlik yaşandı. Futbolcular arasında çıkan kavga güvenlik güçlerinin müdahalesiyle güçlükle sona erdi.
Siirt’in Kurtalan ilçesinde Bölgesel Amatör Lig’de oynanan Kurtalanspor – Şırnak Petrolspor karşılaşması, maç sonrasında yaşanan olaylarla gündeme geldi.
Kurtalan Stadı’nda oynanan mücadelede gol düellosu yaşandı. Ev sahibi Kurtalanspor, rakibini 5-4 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma tribünlerde de büyük heyecana neden oldu.
MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI
Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahada tansiyon yükseldi. Futbolcular arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
İki takım oyuncuları arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Saha bir anda karışırken, yaşanan gerginlik tribünlere de yansıdı.
Sahada yaşanan olaylara teknik heyetler ve güvenlik güçleri müdahale etti. Gerginlik, uzun süren çabaların ardından kontrol altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı