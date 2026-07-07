90+1'de gelen gol Portekiz'i yıktı! İspanya çeyrek finalde

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz'i 90+1'inci dakikada Merino'nun attığı golle 1-0 yenen İspanya, 16 yıl aradan sonra çeyrek finale yükseldi. Matadorlar bu sonuçla üst üste 6 maç gol yemeyerek turnuva tarihine geçti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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90+1'de gelen gol Portekiz'i yıktı! İspanya çeyrek finalde - Resim: 1

AT&T Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda oyunun gidişatını etkileyen anlardan biri 56. dakikada yaşandı.

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90+1'de gelen gol Portekiz'i yıktı! İspanya çeyrek finalde - Resim: 2

Portekizli oyuncu Nuno Mendes sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Teknik heyet, Mendes'in yerine ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Nelson Semedo'yu sahaya sürdü.

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90+1'de gelen gol Portekiz'i yıktı! İspanya çeyrek finalde - Resim: 3

Karşılaşmanın normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanmak üzereyken uzatma bölümlerinde sahneye Merino çıktı. 90+1. dakikada topu ağlara gönderen İspanyol oyuncu, takımını öne geçirdi.

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90+1'de gelen gol Portekiz'i yıktı! İspanya çeyrek finalde - Resim: 4

Kalan kısa sürede başka gol olmadı ve İspanya sahadan 1-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

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90+1'de gelen gol Portekiz'i yıktı! İspanya çeyrek finalde - Resim: 5

Yoluna devam eden Matadorlar, çeyrek finalde ABD - Belçika eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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90+1'de gelen gol Portekiz'i yıktı! İspanya çeyrek finalde - Resim: 6

16 YILLIK HASRET BİTTİ

İspanya, Portekiz karşısında aldığı bu galibiyetle uzun süren bir bekleyişi de sonlandırdı. La Roja, şampiyonluğa ulaştığı 2010 yılındaki turnuvanın ardından Dünya Kupası'nda ilk kez son 8 takım arasına kalmayı başardı.

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90+1'de gelen gol Portekiz'i yıktı! İspanya çeyrek finalde - Resim: 7

Tur sevincinin yanı sıra İspanya Milli Takımı kırılması güç istatistiklere de imza attı. Portekiz karşısında kalesini gole kapatan ekip, Dünya Kupası tarihinde üst üste 6 maçta gol yemeyen ilk takım oldu.

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90+1'de gelen gol Portekiz'i yıktı! İspanya çeyrek finalde - Resim: 8

2022'deki son Dünya Kupası maçını 0-0 beraberlikle tamamlayan İspanyollar, 2026'daki ilk 5 maçında da rakiplerine gol izni vermedi.

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90+1'de gelen gol Portekiz'i yıktı! İspanya çeyrek finalde - Resim: 9

Ayrıca, elde edilen bu sonuçla İspanya'nın tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisi 35 maça ulaştı.

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90+1'de gelen gol Portekiz'i yıktı! İspanya çeyrek finalde - Resim: 10

Matadorlar, böylece Şubat 2007 ile Haziran 2009 tarihleri arasında elde ettikleri en uzun yenilmezlik serisini de yakalamış oldu.

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İspanya portekiz dünya kupası