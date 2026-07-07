90+1'de gelen gol Portekiz'i yıktı! İspanya çeyrek finalde
2026 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz'i 90+1'inci dakikada Merino'nun attığı golle 1-0 yenen İspanya, 16 yıl aradan sonra çeyrek finale yükseldi. Matadorlar bu sonuçla üst üste 6 maç gol yemeyerek turnuva tarihine geçti.
AT&T Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda oyunun gidişatını etkileyen anlardan biri 56. dakikada yaşandı.
Portekizli oyuncu Nuno Mendes sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Teknik heyet, Mendes'in yerine ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Nelson Semedo'yu sahaya sürdü.
Karşılaşmanın normal süresi golsüz eşitlikle tamamlanmak üzereyken uzatma bölümlerinde sahneye Merino çıktı. 90+1. dakikada topu ağlara gönderen İspanyol oyuncu, takımını öne geçirdi.
Kalan kısa sürede başka gol olmadı ve İspanya sahadan 1-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Yoluna devam eden Matadorlar, çeyrek finalde ABD - Belçika eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
16 YILLIK HASRET BİTTİ
İspanya, Portekiz karşısında aldığı bu galibiyetle uzun süren bir bekleyişi de sonlandırdı. La Roja, şampiyonluğa ulaştığı 2010 yılındaki turnuvanın ardından Dünya Kupası'nda ilk kez son 8 takım arasına kalmayı başardı.
Tur sevincinin yanı sıra İspanya Milli Takımı kırılması güç istatistiklere de imza attı. Portekiz karşısında kalesini gole kapatan ekip, Dünya Kupası tarihinde üst üste 6 maçta gol yemeyen ilk takım oldu.
2022'deki son Dünya Kupası maçını 0-0 beraberlikle tamamlayan İspanyollar, 2026'daki ilk 5 maçında da rakiplerine gol izni vermedi.
Ayrıca, elde edilen bu sonuçla İspanya'nın tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisi 35 maça ulaştı.
Matadorlar, böylece Şubat 2007 ile Haziran 2009 tarihleri arasında elde ettikleri en uzun yenilmezlik serisini de yakalamış oldu.