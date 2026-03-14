90+3’te verilen penaltı ortalığı karıştırdı! Selçuk İnan’dan olay tepki

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor, Turka Kocaeli Stadyumu'nda TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı.

Mücadelenin ilk golü 59. dakikada geldi. Konyaspor savunmasının yaptığı hatayı değerlendiren Serdar Dursun, meşin yuvarlağı ağlara göndererek ev sahibi Kocaelispor'u 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip Konyaspor ise bu gole 86. dakikada Blaz Kramer ile yanıt verdi ve maçta skoru eşitledi.

UZATMA DAKİKALARINDA PENALTI KARARI

Karşılaşmanın son anlarında hakemin düdüğü maça damga vurdu. Konyaspor, mücadelenin 90+3. dakikasında penaltı kazandı. Hakemin penaltı noktasını göstermesinin ardından sahada tansiyon yükseldi. Kocaelisporlu futbolcular ve teknik heyet, verilen bu karara tepki gösterdi.

İtirazların devam ettiği anlarda Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan dikkat çeken bir karar aldı. Hakemin kararına yönelik tepkisini sürdüren İnan, maçın bitiş düdüğünü beklemeden kendisi de dahil olmak üzere yedek kulübesindeki tüm isimleri soyunma odasına gönderdi. Penaltı atışı için topun başına geçen Muleka, vuruşu gole çevirerek Konyaspor'u deplasmanda 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın son saniyelerinde kameralara yansıyan görüntülerde, Kocaelispor yedek kulübesinin tamamen boş olduğu görüldü ve Konyaspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.