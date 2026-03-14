90+3'te verilen penaltı ortalığı karıştırdı! Selçuk İnan'dan olay tepki

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Kocaelispor - TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında, 90+3. dakikada verilen penaltı kararı krize yol açtı. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, kararı protesto ederek maç sona ermeden tüm yedek kulübesini soyunma odasına yolladı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor, Turka Kocaeli Stadyumu'nda TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı.

Mücadelenin ilk golü 59. dakikada geldi. Konyaspor savunmasının yaptığı hatayı değerlendiren Serdar Dursun, meşin yuvarlağı ağlara göndererek ev sahibi Kocaelispor'u 1-0 öne geçirdi. Konuk ekip Konyaspor ise bu gole 86. dakikada Blaz Kramer ile yanıt verdi ve maçta skoru eşitledi.

UZATMA DAKİKALARINDA PENALTI KARARI

Karşılaşmanın son anlarında hakemin düdüğü maça damga vurdu. Konyaspor, mücadelenin 90+3. dakikasında penaltı kazandı. Hakemin penaltı noktasını göstermesinin ardından sahada tansiyon yükseldi. Kocaelisporlu futbolcular ve teknik heyet, verilen bu karara tepki gösterdi.

İtirazların devam ettiği anlarda Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan dikkat çeken bir karar aldı. Hakemin kararına yönelik tepkisini sürdüren İnan, maçın bitiş düdüğünü beklemeden kendisi de dahil olmak üzere yedek kulübesindeki tüm isimleri soyunma odasına gönderdi. Penaltı atışı için topun başına geçen Muleka, vuruşu gole çevirerek Konyaspor'u deplasmanda 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmanın son saniyelerinde kameralara yansıyan görüntülerde, Kocaelispor yedek kulübesinin tamamen boş olduğu görüldü ve Konyaspor sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Antep'te Sırma Halı işçileri üretimi durdurdu: Sendika destekli eylem Balıklı Meydanı'ndaAntep'te Sırma Halı işçileri üretimi durdurdu: Sendika destekli eylem Balıklı Meydanı'ndaYurt
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 49. dalga operasyonu: "Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hala yasak"İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 49. dalga operasyonu: "Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hala yasak"Dünya
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
'Göz yummamız mümkün değil'
Doğu Perinçek'ten İlber Ortaylı'ya veda
Sinpaş Reserve Marmaris
Yurt dışına kaçan 45 suçlu Türkiye'ye getirildi
Bolu'da yasak aşk ve şantaj iddianamesi
“Mezhep ve etnik kökenli kışkırtmalara karşı dikkatli olmanızı istiyorum”
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’den Türkçe paylaşım
Türkiye’ye doğru hiçbir mühimmat fırlatılmamıştır
Siyah çayda boya, sucukta sakatat!
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar veriyor? Hangi banka ne kadar veriyor?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Deprem sonrası uzmandan dikkat çeken uyarı: Samsun’da 3 büyük tehlike var! Deprem sonrası uzmandan dikkat çeken uyarı: Samsun’da 3 büyük tehlike var!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Ayrılık ihtimaline karşı masadaki iki aday belli oldu Ayrılık ihtimaline karşı masadaki iki aday belli oldu