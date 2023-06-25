97. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu

Türk yarışçılığının derbisi olan 97. Gazi Koşusu'nu Mehmet Kaya'nın jokeyliğini yaptığı Urfa Aslanı kazandı. İşte detaylar...

97. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu
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Türk yarışçılığının derbisi olan 97. Gazi Koşusu'nu Mehmet Kaya'nın jokeyliğini yaptığı Urfa Aslanı kazandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu'nun 97.'si bugün koşuldu.

22 safkan, 2 bin 400 metre çim pistte Türk yarışçılığının derbisini kazanmak için mücadele etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu'nun 97.'si bugün koşuldu.

22 safkan, 2 bin 400 metre çim pistte Türk yarışçılığının derbisini kazanmak için mücadele etti.

REKOR BOLD PİLOT'TA

Gazi Koşusu'nda en iyi derece "Bold Pilot" isimli safkana ait. 1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot, Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derecesiyle birinci olmuş ve rekoru eline geçirmişti.

Büyük yarışı En fazla kazanan jokey 9 kezle Mümin Çılgın.

Aktif jokeyler arasında Ahmet Çelik 7 kezle öne çıkıyor. Çelik bu 7 yarışı üst üste kazandı ve ulşılması güç bir rekora imza attı.

Gazi Koşusu'nda geçen sene Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power birinci olmuştu.

# Gazi Koşusu # at yarışı
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