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A Milli Erkek Basketbol Takımı, medya ile buluştu

"Kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp ikinci etaba avantajlı bir durumda başlamak istiyoruz"

A Milli Erkek Basketbol Takımı, medya ile buluştu

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen "medya günü" etkinliğine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri ile başantrenör Ufuk Sarıca ve basketbolcular katıldı.
Burada açıklamalarda bulunan başantrenör Ufuk Sarıca, elemelerde B Grubu'nda çok değerli iki galibiyet aldıklarını söyledi.
Önlerindeki iki karşılaşmayı da kazanarak avantaj yakalamak istediklerini belirten Sarıca, "Her maçın ayrı önemi var. Kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp ikinci etaba avantajlı bir durumda başlamak istiyoruz. İkisi de ayrı ayrı düşündüğümüz maçlar. Alacağımız her galibiyetin önemi var." diye konuştu.
Basketbolcuların yoğun fikstüre fiziksel açıdan alıştığını ancak mental olarak zor bir süreç geçireceğini dile getiren Sarıca, şöyle devam etti:
"Devamlı bunlar tartışılıyor ama artık bu yola girilmiş durumda. Bu kolay değil, herkes için zor bir süreç. Arka arkaya maçlar oynanıyor ama hepimiz burada en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Mental olarak yorgunluklar oluyor, sonuçta vücut bu tempoya alışmış oluyor. Genç oyunculara sonuna kadar güveniyorum. Onlarla ilgili ümitlerimiz, planlarımız var. Genç oyuncuların ileride çok iyi olacaklarına inanıyorum."

Hazırlıklar sürüyor
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde B Grubu'nda oynayacağı İsveç ve Letonya karşılaşmalarının hazırlığını sürdürdü.
Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapıldı.
Milliler, ısınma ve koşuyla başladıkları idmanda pas çalışması yaptı. Ay-yıldızlıların, basına kapalı bölümde ise maçların taktik çalışmasını yaptığı öğrenildi.
Ay-yıldızlılar, 23 Şubat Cuma günü İsveç, 26 Şubat Pazartesi günü ise Letonya ile karşılaşacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Avrupa Elemeleri #a milli erkek basketbol takımı #2019 FIBA Dünya Kupası #b grubu #basketbol #isveç #letonya
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