A Milli Erkek Hentbol Takımı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni mağlup etti
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ilk maçında deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni 33-27 mağlup etti. Rövanş karşılaşması 2 Kasım’da Elazığ’da oynanacak.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ilk maçında deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni 33-27 mağlup etti.
Eleftheria Salonu’nda oynanan karşılaşmada milliler, ilk yarıyı 16-14 önde tamamladı. İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Türkiye, maçı 33-27 kazanarak avantaj elde etti.
Karşılaşmanın rövanşı, 2 Kasım Pazar günü saat 16.00’da Elazığ Ahmet Aytar Spor Salonu’nda oynanacak.