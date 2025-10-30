A Milli Erkek Hentbol Takımı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni mağlup etti

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ilk maçında deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni 33-27 mağlup etti. Rövanş karşılaşması 2 Kasım’da Elazığ’da oynanacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni mağlup etti
Yayınlanma:

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ilk maçında deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni 33-27 mağlup etti.

Eleftheria Salonu’nda oynanan karşılaşmada milliler, ilk yarıyı 16-14 önde tamamladı. İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Türkiye, maçı 33-27 kazanarak avantaj elde etti.

Karşılaşmanın rövanşı, 2 Kasım Pazar günü saat 16.00’da Elazığ Ahmet Aytar Spor Salonu’nda oynanacak.

Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye! Cumhuriyet’in 102. yılına ithaf ettiBahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye! Cumhuriyet’in 102. yılına ithaf ettiGündem
Beyoğlu’nda kız isteme gecesi faciaya döndü! 4’ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldıBeyoğlu’nda kız isteme gecesi faciaya döndü! 4’ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldıYurt
güney kıbrıs A Milli Takım hentbol
Günün Manşetleri
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne ödül
Erdoğan ve DEM Parti heyeti yarın bir araya gelecek
Bakan Kurum Sındırgı'daki hasarı açıkladı
Bakan Bolat Ürdün'den duyurdu
Bakan Uraloğlu rakamlarla duyurdu 'Avrupa'nın en yoğunu'
"Marmaray, 12 yılda 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi"
Bakan Bayraktar Diyarbakır'da konuştu
183 milyon Gmail hesabı için 'acil' kodlu uyarı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti
Kocaeli Gebze'de bina çöktü!
Çok Okunanlar
Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye! Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye!
Bir Cumhuriyet Şarkısı oyuncu kadrosu Bir Cumhuriyet Şarkısı oyuncu kadrosu
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni mağlup etti A Milli Erkek Hentbol Takımı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni mağlup etti
Samsun’da fabrika yangını! Alevler kısa sürede büyüdü Samsun’da fabrika yangını! Alevler kısa sürede büyüdü
🔴 CANLI Eşref Rüya 20. bölüm KANAL D canlı izle! 🔴 CANLI Eşref Rüya 20. bölüm KANAL D canlı izle!