A Milli Erkek Voleybol Takımı Challenger Cup şampiyonu oldu

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar’ın ev sahipliğinde Doha’da düzenlenen FIVB Challenger Kupası’nda yarı final maçında Ukrayna’yı 3-2 mağlup etti. Filenin Efeleri, finalde Şili’yi 3-0 yenen Katar ile eşleşti.

Büyük bir çekişmeye sahne olan ve iki saatten daha uzun süren karşılaşmanın setleri 18-25, 25-23, 25-17, 19-25, 15-13’lük skorlarla sona erdi. Adis Lagumdzija 19 sayıya imzasını atarak millilerin maçtaki en skorer ismi oldu. Karşılaşmayı, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu da tribünden izledi.

Filenin Efeleri, bugün saat 19.00’daki finalde Katar karşısında, şampiyonluk için çıkacak, müsabaka TRT Spor’dan canlı yayınlanacak. Kırmızı-beyazlılar, şampiyon olması halinde 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazanacak.

Ay-yıldızlılar, FIVB Challenger Kupası’nın çeyrek finalinde Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etmiş ve bu skorla adını yarı finale yazdırmıştı.