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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Özbey dönemi

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Efeler Ligi ekiplerinden Galatasaray HDI Sigorta'da görev yapan Nedim Özbey getirildi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Özbey dönemi

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörlüğü görevine getirildi. Yeni görevini Galatasaray Spor Kulübü göreviyle bir arada yürütecek olan Nedim Özbey, A Milli Erkek Voleybol Takımımızı Altın Avrupa Ligi ve Akdeniz Oyunları'na hazırlayacak. Antrenörümüz Nedim Özbey'e Milli Takım kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #voleybol #a milli #nedim özbey
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