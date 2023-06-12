A Milli Futbol Takım Letonya maçının hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takım Letonya maçının hazırlıklarını çalışmalarını Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürdü.
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 16 Haziran Cuma günü deplasmanda Letonya ile yapacağı maçın hazırlıklarını Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop (solda) ve teknik direktör Stefan Kuntz sağda takip etti.
Kaynak: Anadolu AjansıUEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sezonun golü Erdoğan Yeşilyurt'tan Melikgazi Kayseri Basketbol takımından yeni transferler Samsun'daki Türkiye-Galler milli maçına doğru Ryan Kent, Fenerbahçe'de!