A Milli Futbol Takım Letonya maçının hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 16 Haziran Cuma günü deplasmanda Letonya ile yapacağı maçın hazırlıklarını Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop (solda) ve teknik direktör Stefan Kuntz sağda takip etti.