A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını 10 eksikle sürdürdü
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına devam eden A Milli Futbol Takımı, antrenmanlarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriyor. TFF yönetiminin tam kadro izlediği çalışmaya sakat ve izinli olan toplam 10 futbolcu katılmadı.
İstanbul'da gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın idaresindeki çalışmanın basına açık olan ilk 15 dakikalık bölümünde top kapma egzersizleri yapıldı.
Basın mensuplarının tesislerden ayrılmasının ardından kapalı olarak gerçekleştirilen ana bölümde ise doğrudan taktiksel organizasyonlar üzerinde duruldu.
KAMP KADROSUNDA 10 OYUNCU SAHADA YER ALMADI
Ay-yıldızlı ekibin Dünya Kupası mesaisinde bazı oyuncular sahaya çıkmadı. Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Atakan Karazor, Arda Güler, Kenan Yıldız, Merih Demiral ve Mustafa Eskihellaç kendilerine verilen izin dolayısıyla çalışmada yer almadı.
Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu ise mevcut sakatlıkları sebebiyle antrenmana katılamadı.
Milli takımın antrenmanını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurmayları da yerinde izledi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, tesislerdeki çalışmaları saha kenarından birlikte takip etti.
Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki kamp programı saha testleriyle devam edecek.
Milli takım kafilesi, yarın gerçekleştirilecek saha testlerini tamamladıktan sonra iki gün boyunca dinlenmek üzere izne ayrılacak.