banner1005
Bursa merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu
Bursa merkezli 5 ilde suç örgütü operasyonu
Karamollaoğlu'nun pasaportu iptal mi edildi?
Karamollaoğlu'nun pasaportu iptal mi edildi?
BJK TV'nin kapatılmasına karar verildi
BJK TV'nin kapatılmasına karar verildi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

A Milli Futbol Takımı gruptaki ilk mağlubiyetini aldı

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında İzlanda'ya 2-1 yenilerek grubundaki ilk mağlubiyetini aldı.

A Milli Futbol Takımı gruptaki ilk mağlubiyetini aldı

 A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 yenilerek, gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.
Elemelerdeki ilk üç maçında Arnavutluk, Moldova ve Fransa'yı yenen ay-yıldızlı takım, İzlanda karşısından sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. İlk yenilgisi sonucunda grupta 9 puanda kalan A Milli Takım liderliği averajla Fransa'ya kaptırdı. Aynı puana sahip İzlanda ise 3. sırada yer aldı. 

Dorukhan ilk golünü attı
Ay-yıldızlı ekibin genç futbolcusu Dorukhan Toköz, İzlanda ile oynanan karşılaşmada A Milli Takım forması ile ilk golünü attı. 
Dorukhan, mücadelenin 40. dakikasında yaptığı kafa vuruşuyla skoru milli takımın tek golünü attı. 
Ay-yıldızlı ekip ile 5. maçına çıkan 23 yaşındaki futbolcu ilk kez gol sevinci yaşadı. 

Şenol Güneş'in ikinci dönemindeki ilk yenilgisi
A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş'in ikinci dönemindeki 6. maçında ilk yenilgisini yaşadı. 
Türkiye, bu maça kadar Güneş yönetiminde bu yıl oynadığı 3'ü resmi, 2'si özel 5 maçta yenilgi yüzü görmemişti. 
Arnavutluk, Moldova, Fransa, Yunanistan ve Özbekistan ile oynadığı 5 maçı da kazanan Türkiye'nin serisi İzlanda deplasmanındaki mağlubiyetle sona erdi. 
 
A Milli Takım ilk golünü yedi
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda ilk 3 maçında gol yemeyen Türkiye, İzlanda deplasmanında kalesindeki ilk golleri gördü. 
Grupta sırasıyla Arnavutluk'u 2-0, Moldova'yı 4-0 ve Fransa'yı 2-0 yenen Türkiye, İzlanda karşısında kalesini gole kapatamadı ve bu istatistiğini sürdüremedi. 

Reykjavik'te yine kazanamadı
A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile deplasmanda oynadığı 7. maçtan da galibiyet elde edemedi.

Ay-yıldızlı ekip, bu maçla beraber rakibi ile başkent Reykjavik'te oynadığı 7 maçta 6 mağlubiyet bir beraberlik yaşadı.

Türkiye, İzlanda ile oynadığı 11 karşılaşmada ise sadece 2 galibiyet elde etti. Diğer 9 maçın 7'sini İzlanda kazanırken, 2 maç da berabere bitti.


Kaynak: AA
Etiketler; #a milli futbol takımı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.