UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup son maçında İsveç'e 1-0 yenilerek C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup son maçında dün İsveç'e 1-0 yenilerek C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımı, 20 Kasım Salı günü Ukrayna ile Antalya'da yapacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.



Konya'daki Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, İsveç maçında elinden sakatlanan Cenk Tosun katılamadı.



Antrenmanda, Hasan Ali Kaldırım ve Mahmut Tekdemir ise takımdan ayrı çalıştı.



İlk 15 dakikası medya mensuplarına açık tutulan idmanın bu bölümünde milliler, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.



Ay-yıldızlı ekip, akşam saatlerinde Antalya'ya gidecek.