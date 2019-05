Milli takımın, Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde ise Fransa ve İzlanda'yla yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın Yunanistan ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda ise Fransa ve İzlanda'yla yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş 33 kişilik geniş bir kadro açıkladı.

A Milli Takım'ın aday kadrosuna Nazım Sangare, Cengiz Umut Meraş ve Ömer Ali Şahiner ilk kez çağrıldı.

Bu isimlerin dışında teknik direktör Şenol Güneş döneminde ise Gökhan Akkan, Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Ozan Tufan, Enes Ünal ve Kenan Karaman ilk kez davet edildi.

Bir önceki kadroya göre Muhammed Şengezer, Gökhan Gönül, Mehmet Topal ve Emre Kılınç ise aday kadroda yer almadı.

Milli takımın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor.

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Ozan Muhammed Kabak (Stuttgart), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Cengiz Umut Meraş (Bursaspor), Emre Taşdemir (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Efecan Karaca, Ozan Tufan (Aytemiz Alanyaspor), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)



A Milli Futbol Takımı'nın programı belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran'da Konya'da Fransa ve 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, bu müsabakalar öncesinde 10 gün Antalya'da kamp yapacak.

Ay-yıldızlılar, kampta 30 Mayıs'ta Yunanistan ve 2 Haziran'da Özbekistan ile birer özel karşılaşma oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım 27 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00'te Antalya'nın Belek bölgesindeki Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta toplanacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, aynı gün saat 14.00'te kamp otelinde bir basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, ilk antrenmanını ise saat 18.30'da Zeynep Hotel'de gerçekleştirecek.

Türkiye, Antalya'da Yunanistan ile 30 Mayıs'ta Antalya Stadyumu'nda, Özbekistan ile de 2 Haziran'da Alanya Oba Stadı'nda özel maçta karşı karşıya gelecek. Her iki karşılaşma da saat 21.00'de başlayacak ve TRT SPOR'dan naklen yayımlanacak. Teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, karşılaşmalardan bir gün önce düzenlenecek toplantılarda basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

A Milli Takım, 6 Haziran'da Antalya'daki kamp çalışmalarını sonlandırıp Fransa ile oynayacağı karşılaşma için Konya'ya geçecek. Şenol Güneş, bir futbolcusuyla 7 Haziran Cuma günü saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, bu müsabaka öncesindeki son çalışmasını da 20.30'da stadyumda yapacak.

Türkiye-Fransa karşılaşması 8 Haziran Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak maç TRT1'den canlı yayımlanacak.

A Milli Takım kafilesi, 9 Haziran Pazar günü İzlanda ile oynanacak maç için Konya'dan bu ülkeye hareket edecek. Keflavik Havalimanı'na inecek A Milliler, buradan kara yoluyla başkent Reykjavik'e geçecek. Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, 10 Haziran'da TSİ 21.15'te maça ev sahipliği yapacak Laugardalsvöllur Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, maçın son provasını da TSİ 21.45'te bu tesiste yapacak.

İzlanda ile Türkiye arasında 11 Haziran Salı günü oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT1'den naklen yayımlanacak.

A Milli Takım kafilesi, İzlanda maçının ardından İstanbul'a dönecek.