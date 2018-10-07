A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular, Bosna Hersek ve Rusya ile yapılacak maçlar için yarın İstanbul'da toplanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular, 11 Ekim Perşembe günü Rize'de Bosna Hersek ile oynayacağı özel maç ve 14 Ekim Pazar günü Rusya ile deplasmanda yapacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması için yarın İstanbul'da toplanacak.



Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 12.00'de toplanacak ay-yıldızlılar, iki gün boyunca hazırlıklarını burada sürdürecek.



Bosna Hersek maçı için 10 Ekim Çarşamba günü Rize'ye geçecek milliler, mücadele öncesindeki son çalışmasını da aynı gün saat 20.15'te karşılaşmanın oynanacağı Rize Yeni Şehir Stadı'nda yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun basın toplantısı idman öncesi saat 19.45'te başlayacak. Türkiye-Bosna Hersek özel maçı, 11 Ekim Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak.



A Milli Takım, Rusya ile deplasmanda oynayacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşması için 12 Ekim Cuma günü Rize'den Soçi kentine seyahat edecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, maçın oynanacağı Fisht Olimpiyat Stadı'nda cumartesi günü saat 18.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, basın toplantısının ardından saat 19.00'da statta antrenman yapacak. Rusya-Türkiye maçı, 14 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.



A Milli Takım kafilesi, Rusya maçının ardından İstanbul'a dönecek.



Aday kadro



Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen 26 kişilik aday kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Mert Müldür (Rapid Wien), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray)



Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Berkay Özcan (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)



Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)