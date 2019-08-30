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A Milli Futbol Takımı'nın programı belli oldu

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri'nde oynayacağı Andorra ve Moldova maçları için 2 Eylül'de İstanbul'da toplanacak

A Milli Futbol Takımı'nın programı belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Andorra ve Moldova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda aday kadro 2 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da toplanacak.
Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroya çağrılan futbolcular, 2 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'te Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek.
Şenol Güneş, aynı gün saat 14.30'da tesiste bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.
A Milliler, 5 Eylül'e kadar çalışmalarını Riva'da yapacak. Ay-yıldızlı ekip, 7 Eylül'de Vodafone Park'ta yapılacak Andorra karşılaşması öncesi son antrenmanını 6 Eylül'de bu statta gerçekleştirecek. Teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, aynı gün stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.
Türkiye-Andorra karşılaşması 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Maç TRT1'den canlı yayımlanacak.
A Milli Takım, Moldova ile oynayacağı karşılaşma için 9 Eylül'de Türk Hava Yolları'na ait uçakla başkent Kişinev'e yolculuk edecek. Aynı gün, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir futbolcusuyla Zimbru Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, müsabaka öncesindeki son çalışmasını bu statta yapacak.
Moldova-Türkiye karşılaşması 10 Eylül Salı günü saat 21.45'te Zimbru Stadı'nda oynanacak. Mücadele TRT1'den canlı yayımlanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #2020 Avrupa Futbol Şampiyonası #a milli futbol takımı #Andorra #EURO 2020 #futbol #H Grubu #Moldova #şenol güneş
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