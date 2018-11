A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın Ukrayna'yı Antalya'da ağırlayacak.

A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın Ukrayna ile Antalya'da karşı karşıya gelecek.



Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.



Mücadelede, Kosova Futbol Federasyonundan Genc Nuza düdük çalacak. Nuza'nın yardımcılıklarını Fatlum Berisha ve Bujar Selimaj yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Besfort Kasumi olacak.



Milli takım, üç gün önce UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç ile oynadığı mücadeleyi 1-0 kaybederek, B Ligi'nden C Ligi'ne düşmüştü.



Öte yandan, Ukrayna müsabakası öncesi Serdar Aziz, Hakan Çalhanoğlu ve Hasan Ali Kaldırım da sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.



Aday kadro



Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Kaleci: Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Okan Kocuk (Bursaspor)



Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor), Ömer Bayram (Galatasaray)



Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Aytaç Kara (Bursaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Yunus Mallı (Wolfsburg)



Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)