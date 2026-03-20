A Milli Futbol Takımı'mızın aday kadrosu açıklandı!

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma yolunda oynayacağı play-off turu maçlarının aday kadrosu resmi olarak duyuruldu. Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen ve toplam 30 futbolcunun yer aldığı liste kamuoyuyla paylaşıldı.

İLK RAKİP İSTANBUL'DA ROMANYA

Ay-yıldızlı ekip, play-off yarı final karşılaşmasında 26 Mart Perşembe günü Romanya ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanacak bu mücadeleye Beşiktaş Park ev sahipliği yapacak.

FİNAL EŞLEŞMESİ VE MUHTEMEL RAKİPLER

A Milli Takım, yarı finalde Romanya'yı elemesi halinde play-off finaline yükselecek. Final müsabakası, Slovakya ile Kosova arasında oynanacak diğer yarı final eşleşmesinin galibiyle 31 Mart Salı günü deplasmanda gerçekleştirilecek.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın play-off maçları için belirlenen aday kadrosunda mevkilerine göre şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta Saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün