A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası’na yenilgiyle başladı!

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda C Grubu'ndaki ilk maçına çıkan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Belçika'ya 89-75 mağlup oldu. İlk yarıyı önde tamamlayan Ay-yıldızlılar, ikinci yarıda rakibine avantajı kaptırdı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası’na yenilgiyle başladı!
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FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'ndaki ilk maçında Belçika'ya 89-75'lik skorla mağlup oldu.

İLK YARI 46-45 ÖNDEYDİK

Max-Schmeling-Halle'de oynanan mücadeleye Ay-yıldızlılar Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Gökşen Fitik, Elif Bayram ve Beren Burke beşiyle başladı. Milliler, karşılaşmanın ilk yarısını 46-45 önde tamamladı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Sevgi Uzun 11 sayı ve 11 asistle oynadı. Belçika'da ise Emma Meesseman 27 sayı kaydetti.

Müsabakayı TBF Başkan Vekilleri Harun Erdenay ile Mehmet Fatih Öztürk, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Gülşah Akkaya, Tolga Egemen, Ali Türkmen, TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı ve TBF yöneticileri takip etti.

SIRADAKİ RAKİP AVUSTRALYA

Milliler, gruptaki ikinci maçında 6 Eylül Pazar günü TSİ 12.30'da Avustralya ile Berlin Arena'da karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

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