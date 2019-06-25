2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın kadrosu belli oldu. Kadın milli takımımız 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyor.

19 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın kadrosu açıklandı.



12 kişilik takım kadrosu, yeni oyuncuların da yer aldığı şu isimlerden oluştu: Bahar Çağlar, Olcay Çakır Turgut, Pelin Derya Bilgiç, Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, Ayşe Cora, Kiah Irene Stokes, Işıl Alben, İnci Güçlü, Cansu Köksal, Asena Yalçın. Sakatlığı bulunan Kuanitra Holingsvorth ile Kübra Erat ve İlayda Güner ise kadroda yer almadı.



16 takımın mücadele edeceği şampiyonada millilerimiz C Grubu'nda İtalya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele edecek. İlk maçta rakip İtalya olacak. Ay yıldızlı takımın Beşiktaş'lı oyuncusu Bahar Çağlar, şampiyonanın zorlu geçeceğini söyledi.



Bahar Çağlar, Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu'nun belirlediği 12 kişilik kadro hakkında şöyle konuştu.



Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliği yapacağı şampiyona 27 Haziran'da başlayacak ve 7 Temmuz'da sona erecek.



MİLLİLER AVRUPA YOLCUSU

KADIN MİLLİ BASKETBOL TAKIM KADROSU AÇIKLANDI