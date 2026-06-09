A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Malta'yı 3-0 mağlup etti

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki son maçında deplasmanda Malta'yı 3-0 yendi. Elde edilen bu net galibiyetle puanını 13'e çıkaran milli takım, grubunu ikinci sırada tamamladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Malta'yı 3-0 mağlup etti
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Karşılaşma, hakem üçlüsü Sabina Bolic, Sanja Rodak-Karsic ve Maja Petravic'in yönetiminde Centenary Stadı'nda oynandı.

Necla Kıragası teknik direktörlüğünde sahaya çıkan Türkiye, maça hızlı bir başlangıç yaptı. Henüz 7. dakikada Malta takımından Alexandra Gatt'ın topu kendi ağlarına göndermesiyle ay-yıldızlılar maçta üstünlüğü yakaladı. İlk yarının ilerleyen bölümlerinde baskısını sürdüren milli takımda Ece Türkoğlu, 38. dakikada sahneye çıkarak farkı ikiye çıkaran golü kaydetti ve takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

İkinci yarıya da etkili bir oyunla başlayan Türkiye, 52. dakikada Selen Gül Altunkulak'ın ağları sarsmasıyla durumu 3-0'a getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Türkiye sahadan üç farklı galibiyetle ayrıldı.

Maçın hakemi tarafından Türkiye'den Kezban Tağ'a sarı kart gösterilirken, ev sahibi ekipten Tammy Falzon ve Shona Zammit de sarı kartla cezalandırılan isimler oldu.

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