A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde Malta'yı 3-0 mağlup etti

Karşılaşma, hakem üçlüsü Sabina Bolic, Sanja Rodak-Karsic ve Maja Petravic'in yönetiminde Centenary Stadı'nda oynandı.

Necla Kıragası teknik direktörlüğünde sahaya çıkan Türkiye, maça hızlı bir başlangıç yaptı. Henüz 7. dakikada Malta takımından Alexandra Gatt'ın topu kendi ağlarına göndermesiyle ay-yıldızlılar maçta üstünlüğü yakaladı. İlk yarının ilerleyen bölümlerinde baskısını sürdüren milli takımda Ece Türkoğlu, 38. dakikada sahneye çıkarak farkı ikiye çıkaran golü kaydetti ve takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

İkinci yarıya da etkili bir oyunla başlayan Türkiye, 52. dakikada Selen Gül Altunkulak'ın ağları sarsmasıyla durumu 3-0'a getirdi. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Türkiye sahadan üç farklı galibiyetle ayrıldı.

Maçın hakemi tarafından Türkiye'den Kezban Tağ'a sarı kart gösterilirken, ev sahibi ekipten Tammy Falzon ve Shona Zammit de sarı kartla cezalandırılan isimler oldu.