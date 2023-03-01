Kadın millilerden "Omuz Omuza" çağrısı

A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları, futbol ailesinin 'Omuz Omuza' kampanyasına destek verdi. Futbolcular, "gelin siz de desteklerinizle ülkemize bir ışık, bir umut olun" çağrısı yaptı.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı paydaşlığında organize edilen ve ortak canlı yayınıyla başlayacak olan 'Omuz Omuza' kampanyasına kadın futbolculardan destek geldi.

A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncularının yaptığı ortak açıklamada, "Futbol sadece futbol değil, yardımlaşmak ve omuz omuza vermek demek" dedi.

A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncularının açıklaması şöyle:

- Biz 85 milyonluk dev bir aileyiz. Birlikte sevinir, birlikte üzülürüz. Biz, sevdalısı olduğumuz Ay-Yıldızlı formayı terletirken, biliriz ki kalbiniz bizimledir. Şimdi sıra bizde. Acımız da gözyaşımız da bir. Milli Takım oyuncuları olarak, federasyonumuzun başlattığı kampanya da biz de varız. Gelin yine 'tek yürek' olalım. Yaraları hep birlikte saralım. Acımıza ortak olan, kalbi Türkiye için atan, dünyadaki tüm dostlarımıza da sesleniyoruz; futbol sadece futbol değil, yardımlaşmak ve omuz omuza vermek demek. Gelin, siz de desteklerinizle ülkemize bir ışık, bir umut olun.
# A Milli Kadın Futbol Takımı # futbol

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