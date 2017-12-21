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A Milli Takım, İrlanda Cumhuriyeti ile hazırlık maçı oynayacak

A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile hazırlık karşılaşması oynayacak

A Milli Takım, İrlanda Cumhuriyeti ile hazırlık maçı oynayacak

A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile hazırlık karşılaşması oynayacak. Saati henüz açıklanmayan karşılaşma 23 Mart Cuma 2018'de Antalya Stadyumu'nda yapılacak.

Türkiye ile İrlanda Cumhuriyeti A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların ikisini Ay-Yıldızlılarımız kazanırken, rakip takım 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı; 6 maç ise berabere bitti. Türkiye'nin 15 golüne İrlanda Cumhuriyeti 27 golle karşılık verdi.

İki takım son kez 25 Mayıs 2014 tarihinde özel maçta Dublin'de karşılaşmış, Ay-Yıldızlılar rakibini 2-1 mağlup etmişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #A Milli Takım #irlanda cumhuriyeti
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