A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile hazırlık karşılaşması oynayacak. Saati henüz açıklanmayan karşılaşma 23 Mart Cuma 2018'de Antalya Stadyumu'nda yapılacak.
Türkiye ile İrlanda Cumhuriyeti A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların ikisini Ay-Yıldızlılarımız kazanırken, rakip takım 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı; 6 maç ise berabere bitti. Türkiye'nin 15 golüne İrlanda Cumhuriyeti 27 golle karşılık verdi.
İki takım son kez 25 Mayıs 2014 tarihinde özel maçta Dublin'de karşılaşmış, Ay-Yıldızlılar rakibini 2-1 mağlup etmişti.
A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile hazırlık karşılaşması oynayacak
A Milli Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile hazırlık karşılaşması oynayacak. Saati henüz açıklanmayan karşılaşma 23 Mart Cuma 2018'de Antalya Stadyumu'nda yapılacak.
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