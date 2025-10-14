A Milli Takım sahaya çıkıyor! Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir?

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda ikinci sırada yer alan A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan’ı ağırlıyor. Karşılaşmanın yayın saati, muhtemel 11’ler ve hakem kadrosu açıklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
A Milli Takım sahaya çıkıyor! Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir? - Resim: 1

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu dördüncü maçında bu akşam Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan milliler, 6 puanla ikinci sırada bulunuyor. 

1 7
A Milli Takım sahaya çıkıyor! Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir? - Resim: 2

A Milli Takım, 14 Ekim 2025 Salı akşamı Gürcistan ile Kocaeli Stadyumu’nda karşılaşacak. Müsabaka saat 21.45’te başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

2 7
A Milli Takım sahaya çıkıyor! Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir? - Resim: 3

MUHTEMEL 11’LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.


Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Kashia, Dvali, Azarovi, Kiteishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

3 7
A Milli Takım sahaya çıkıyor! Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir? - Resim: 4

 Karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Petrescu görev yapacak. Yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene üstlenecek. Dördüncü hakem ise Andrei Chivulete olacak.

4 7
A Milli Takım sahaya çıkıyor! Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir? - Resim: 5

Milli takımda İrfan Can Kahveci sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı. Barış Alper Yılmaz ise iki maçlık cezasının bitmesinin ardından Gürcistan karşısında forma giyebilecek.

5 7
A Milli Takım sahaya çıkıyor! Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir? - Resim: 6

E Grubu’nda İspanya 9 puanla lider, Türkiye 6 puanla ikinci, Gürcistan 3 puanla üçüncü, Bulgaristan ise puansız son sırada yer alıyor.

6 7
A Milli Takım sahaya çıkıyor! Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir? - Resim: 7


Milliler önce Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 yendi, ardından İspanya’ya 6-0 mağlup oldu, Bulgaristan’ı 6-1’le geçti. Gürcistan ise Bulgaristan’ı 3-0 yenerken İspanya’ya 2-0 kaybetti.

7 7
Türkiye Gürcistan a milli futbol takımı milli maç