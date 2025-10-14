A Milli Takım sahaya çıkıyor! Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir?
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda ikinci sırada yer alan A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan’ı ağırlıyor. Karşılaşmanın yayın saati, muhtemel 11’ler ve hakem kadrosu açıklandı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu dördüncü maçında bu akşam Kocaeli Stadyumu’nda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan milliler, 6 puanla ikinci sırada bulunuyor.
A Milli Takım, 14 Ekim 2025 Salı akşamı Gürcistan ile Kocaeli Stadyumu’nda karşılaşacak. Müsabaka saat 21.45’te başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11’LER
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.
Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Kashia, Dvali, Azarovi, Kiteishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.
Karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Petrescu görev yapacak. Yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene üstlenecek. Dördüncü hakem ise Andrei Chivulete olacak.
Milli takımda İrfan Can Kahveci sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı. Barış Alper Yılmaz ise iki maçlık cezasının bitmesinin ardından Gürcistan karşısında forma giyebilecek.
E Grubu’nda İspanya 9 puanla lider, Türkiye 6 puanla ikinci, Gürcistan 3 puanla üçüncü, Bulgaristan ise puansız son sırada yer alıyor.
Milliler önce Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 yendi, ardından İspanya’ya 6-0 mağlup oldu, Bulgaristan’ı 6-1’le geçti. Gürcistan ise Bulgaristan’ı 3-0 yenerken İspanya’ya 2-0 kaybetti.