A Milli Takım teknik direktörü Montella'nın açıklamalarından öne çıkanlar

A Milli Futbol Takımı, Romanya’yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası yolunda kritik eşiği aştı. Teknik direktör Vincenzo Montella, galibiyetin anahtarının "sabırlı ve olgun oyun" olduğunu vurgularken, final öncesi takıma ve taraftara net mesajlar verdi.

Toygu Ökçün
A Milli Takım teknik direktörü Montella'nın açıklamalarından öne çıkanlar
Montella, Romanya karşısında sergilenen performansı "olgunluk" kelimesiyle özetledi. Rakibin geriye yaslandığı anlarda taktiksel mesafeyi korumanın önemine değinen İtalyan teknik adam, ilk yarıda eksik kalan derin koşuları ikinci yarıda uygulayarak istedikleri sonucu aldıklarını belirtti. Takımın maç boyunca disiplinden kopmamasının galibiyeti getirdiğini ifade etti.

ORKUN KÖKÇÜ VE İSMAİL YÜKSEK KARARI

Maçın en çok merak edilen tercihlerinden biri olan Orkun Kökçü’nün yedek soyunmasına dair açıklama yapan Montella, bu kararın tamamen taktiksel olduğunu söyledi. Orkun ile ilişkilerinin mükemmel olduğunu vurgulayan hoca, bu özel maçta İsmail Yüksek’in fiziksel özelliklerine ve oyun tarzına ihtiyaç duydukları için bu seçimi yaptığını, önceliğinin her zaman takımın menfaati olduğunu dile getirdi.

DÜNYA KUPASI YOLUNDA SON ADIM

Milli takıma karşı başlangıçtaki "soğukluğun" yerini büyük bir sevgiye bıraktığını söyleyen Montella, bu bağın futbolcuların sahaya koyduğu yürekle kurulduğunu belirtti. Dünya Kupası hayaline sadece bir adım kaldığını hatırlatan teknik adam, final maçının çok daha zorlu geçeceğinin altını çizerek, "Finalde bu maçtan fazlasına ihtiyacımız olacak" uyarısında bulundu.

LUCESCU’YA SAYGI VE GALİBİYET SEVİNCİ

Eski hocası Mircea Lucescu ile olan anılarını paylaşan Montella, Rumen teknik adama duyduğu derin saygıyı dile getirdi. Kariyerine başladığı dönemdeki karşılaşmalarını hatırlatan İtalyan çalıştırıcı, bu kadar büyük bir ismi mağlup edebildiği için ayrıca mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

