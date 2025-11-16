A Millî Takım’da sakatlık krizi! Hakan Çalhanoğlu kadrodan çıkarıldı

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde Bulgaristan’ı 2-0 mağlup ederek play-off biletini alan A Millî Takım’da yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu’ndan kötü haber geldi. TFF’den yapılan açıklamaya göre, deplasmanda İspanya ile oynanacak E Grubu’ndaki son maç öncesi Hakan Çalhanoğlu sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Hakan Çalhanoğlu’nun yerine Ümit Millî Takım’dan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek A Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi. Millî Takım’da kadro değişikliğiyle birlikte İspanya karşılaşması öncesi son hazırlıklar devam ediyor.