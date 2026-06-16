A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Paraguay maçını yönetecek hakemler açıklandı

Ay-yıldızlı ekibin gruptaki ikinci sınavı, 20 Haziran tarihinde San Francisco Bay Area Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye saati ile (TSİ) 06.00'da başlayacak olan müsabakada saha içindeki yönetim detayları netleşti. Orta hakem olarak görevlendirilen Ivan Barton'ın saha kenarındaki yardımcılıklarını David Moran ve Antonio Pupiro yapacak.

DÖRDÜNCÜ HAKEM JAMAİKA'DAN ATANDI

Hakem triosuna saha kenarında eşlik edecek isim de belirlendi. Paraguay karşılaşmasının dördüncü hakemliği görevini, Jamaikalı Oshane Nation üstlenecek.