A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! EURO 2024 elemelerinde rakip Ermenistan ve Hırvatistan! İşte kadroya çağrılan futbolcular...
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 elemelerinde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Stefan Kuntz yönetimindeki Milli Takım'da kadroya ilk kez davet edilen oyuncular dikkati çekti. İşte A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan isimler...
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında, 25 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart Salı günü saat 21.45'te Hırvatistan ile Bursa'da oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takım'da Schalke 04'ten Mehmet Can Aydın ve HangiKredi Ümraniyespor'dan Umut Nayir, ilk kez kadroya dahil edildi. A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edilen oyuncular şunlar:
Altay Bayındır (Fenerbahçe)
Mert Günok (Beşiktaş)