A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! EURO 2024 elemelerinde rakip Ermenistan ve Hırvatistan! İşte kadroya çağrılan futbolcular...

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takım'da Schalke 04'ten Mehmet Can Aydın ve HangiKredi Ümraniyespor'dan Umut Nayir, ilk kez kadroya dahil edildi. A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edilen oyuncular şunlar: