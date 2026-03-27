A Milli Takımın Dünya Kupası yolundaki son rakibi belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Kosova, Slovakya’yı deplasmanda 4-3 yenerek Türkiye’nin rakibi oldu.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Slovakya sahasında Kosova ile karşı karşıya geldi.

KARŞILAŞMA NEFES KESTİ: TOPLAM 7 GOL

Slovakya'nın Bratislava kentindeki Ulusal Futbol Stadyumu'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip henüz 6. dakikada Martin Valjent'in golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip bu gole 21. dakikada Veldin Hodza ile cevap verdi.

Slovakya'da Lukas Haraslin 45. dakikada attığı golle ilk yarının skorunu ilan etti: 2-1

İkinci yarıya hızlı başlayan Kosova, Fisnik Asllani'nin kaydettiği golle maçta yeniden eşitliği sağladı.

Golden sonra baskılı oyununu sürdüren konuk ekip Florent Muslija'nın 60. dakikada attığı golle karşılaşmada ilk kez öne geçti: 2-3

Kosova'da 72. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda altı pas üstünde topu önünde Kreshnik Hajrizi, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı bir kez daha ağlarla buluşturarak farkı ikiye çıkardı.

Slovakya'da David Strelec, 90+3'te attığı golle farkı bire indirdi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Kosova sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılarak adını finale yazdırdı ve A Milli Takımımızın rakibi oldu.

MAÇ KOSOVA'DA OYNANACAK

A Milli Takımımız, Kosova'yla oynayacağı maçı deplasmanda oynayacak.

Ay-yıldızlılarımız, 31 Mart Salı günü deplasmanda Dünya Kupası biletini almak için karşı karşıya gelecek.

