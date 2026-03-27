A Milli Takım'ın Romanya zaferi İspanyol basınında: Arda Güler'in asisti gündem oldu
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası elemelerinde Romanya'yı Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada kilidi açan ve İspanyol basınında büyük yankı uyandıran Arda Güler'in asisti, Marca, AS ve Mundo Deportivo gazetelerinin manşetlerine taşındı.
A Milli Futbol Takımı, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma hedefi kapsamında İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda ağırladığı Romanya'yı 1-0 mağlup etti.
Taraftarın yoğun destek verdiği ve stadyumun tamamen dolduğu maçın tek golü, Arda Güler'in 40 metrelik pasında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi. Türkiye, bu galibiyetle Kosova'ya karşı oynanacak final niteliğindeki karşılaşma öncesi önemli bir engeli aşarken, Real Madrid forması giyen Arda Güler'in performansı İspanyol spor basınında geniş yer buldu.
Marca, AS ve Mundo Deportivo gazeteleri, maçın detaylarını ve Arda Güler'in doğrudan skora eden katkısını okuyucularıyla paylaştı.
MARCA
Mücadelenin zorluk derecesine ve Romanya'nın savunma kurgusuna dikkat çeken İspanyol spor gazetesi Marca, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun iş birliğini detaylandırdı. Gazetenin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:
"Arda Güler, Türkiye’yi Dünya Kupası’na yaklaştırdı. Türk yıldız, milli takımına liderlik etti ve Romanya karşısında yaptığı müthiş asistle kilidi açtı; bu pası golle sonuçlandıran isim Ferdi Kadıoğlu oldu. Maç, Türkiye için adeta kilitlenmişti; milli takım, neredeyse hiç gol fırsatı vermeyen disiplinli ve sert savunmayı aşmakta zorlanıyordu. Rumen savunmasındaki boşluğu iyi değerlendiren bek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler’in milimetrik ortasını gole çevirerek takımına kritik zaferi getirdi."
AS
Karşılaşma sırasında tribünlerden alkış alarak oyundan çıkan Arda Güler'in, teknik direktör Vincenzo Montella'yı rahatlatan ve stadyumu ayağa kaldıran performansı AS gazetesinde de incelendi. Gazete, takımın Kosova maçındaki atmosfer beklentisine de atıfta bulunarak kurum açıklamasını şu şekilde yaptı:
"Arda Güler’den 40 metrelik çılgınlık: Türkiye Dünya Kupası yolunda! Güler, Türk hayalini körüklüyor. Real Madrid'in yıldızının yaptığı büyüleyici asist, Kadıoğlu’nun Türkiye’nin tek golünü atmasını sağladı. Türkiye, 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası’na katılmak için atması gereken iki adımdan ilkini attı. Bunu İstanbul’da, taraftarının büyük desteğiyle başardı; aynı atmosfer, Kosova'ya karşı oynanacak final niteliğindeki maçta da etkili olacak. Bu başarıda başrol ise alkışlar eşliğinde oyundan çıkan Arda Güler’indi. Arda, sahada takımı yönlendiren liderliği ve skora doğrudan katkısıyla kilit rol oynadı. Kadıoğlu’na yaptığı harika asist, Romanya savunmasının direncini kırdı; Tüpraş Stadyumu’nu ayağa kaldırırken Montella’ya da derin bir nefes aldırdı."
MUNDO DEPORTIVO
Türkiye'nin Dünya Kupası yolundaki son adıma yaklaşmasına dikkat çeken Mundo Deportivo gazetesi ise karşılaşmanın skorunu ve Arda Güler'in etkisini doğrudan okuyucularına aktardı. Gazetenin haberinde kurulan cümleler şöyle oldu:
"Türkiye, tıklım tıklım dolu bir statta mücadeleci Romanya’yı 1-0 mağlup ederek, Dünya Kupası yolunda son bir adıma kaldı. Bu kritik galibiyet, Arda Güler’in dahiyane dokunuşu sayesinde geldi."