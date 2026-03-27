A Milli Takım'ın Romanya zaferi İspanyol basınında: Arda Güler'in asisti gündem oldu

Karşılaşma sırasında tribünlerden alkış alarak oyundan çıkan Arda Güler'in, teknik direktör Vincenzo Montella'yı rahatlatan ve stadyumu ayağa kaldıran performansı AS gazetesinde de incelendi. Gazete, takımın Kosova maçındaki atmosfer beklentisine de atıfta bulunarak kurum açıklamasını şu şekilde yaptı:

"Arda Güler’den 40 metrelik çılgınlık: Türkiye Dünya Kupası yolunda! Güler, Türk hayalini körüklüyor. Real Madrid'in yıldızının yaptığı büyüleyici asist, Kadıoğlu’nun Türkiye’nin tek golünü atmasını sağladı. Türkiye, 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası’na katılmak için atması gereken iki adımdan ilkini attı. Bunu İstanbul’da, taraftarının büyük desteğiyle başardı; aynı atmosfer, Kosova'ya karşı oynanacak final niteliğindeki maçta da etkili olacak. Bu başarıda başrol ise alkışlar eşliğinde oyundan çıkan Arda Güler’indi. Arda, sahada takımı yönlendiren liderliği ve skora doğrudan katkısıyla kilit rol oynadı. Kadıoğlu’na yaptığı harika asist, Romanya savunmasının direncini kırdı; Tüpraş Stadyumu’nu ayağa kaldırırken Montella’ya da derin bir nefes aldırdı."