A Milli Takım'ın Uluslar A Ligi aday kadrosu açıklandı

TFF, UEFA Uluslar A Ligi'nde oynanacak Fransa, İtalya ve Belçika maçları için A Milli Takım'ın aday kadrosunu duyurdu. Vincenzo Montella'nın oluşturduğu 29 kişilik listede Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal ve İlhan Fakılı ilk kez aday kadroya çağrılan isimler oldu.

KAMP RİVA'DA BAŞLIYOR

Kadroda yer alan futbolcular 21 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek. Ay-yıldızlılar aynı gün saat 18.00'de sahaya çıkarak ilk antrenmanını yapacak.

MONTELLA'NIN 29 KİŞİLİK LİSTESİ

Montella'nın belirlediği kadroda kaleci, defans, orta saha ve forvet hatlarında şu isimler yer aldı:

Kaleciler arasında Altay Bayındır (Celta), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor) ve Uğurcan Çakır (Galatasaray) bulunuyor.

Defans hattında ise Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Adil Demirbağ (Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Trabzonspor) ve Zeki Çelik (Juventus) yer alıyor.

Orta sahada Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Beşiktaş) ve Salih Özcan (Beşiktaş) görev alacak.

İLK KEZ ÇAĞRILAN İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

Forvet hattındaki kadro ise şöyle: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Galatasaray), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe) ve Yunus Akgün (Galatasaray).

Kadroya ilk kez davet edilen Adil Demirbağ, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal ve İlhan Fakılı'nın kamptaki performansı, Montella'nın Fransa, İtalya ve Belçika maçları için vereceği son 11 kararında belirleyici olacak.