A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup etti.

Maçın ilk bölümünde rakibin top kayıplarını hızlı hücumlarla değerlendiren milliler, Melih ve Cedi Osman'ın basketleriyle 2. dakikada 4-0 üstünlük yakaladı. Türkiye, Ersan'ın da devreye girmesiyle dış atışlarda sayılar bulmaya devam etti ve 7. dakikada farkı 15 sayıya (23-8) çıkardı. A Milli Takım, Buğrahan'ın üç sayılık basketiyle 1. periyodu 28-12 önde geçti.

Karşılaşmanın 2. periyoduna Ersan ile etkili başlayan Türkiye, 12. dakikada 31-13 üstünlük yakaladı. Rakibin alan savunması karşısında zorlanmaya başlayan milliler, hücumda ve savunmada düşüş yaşadı ve 16. dakikada farkın 11 sayıya (37-26) inmesini engelleyemedi. Melih'in üç sayılık basketleriyle tekrar etkili olan Türkiye, son dakika içinde top kayıpları yaşasa da ilk yarıyı 47-35 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısının ilk 2,5 dakikalık bölümünde her iki ekip isabet kaydedemedi. Hücumda ve savunmada ritmi elinde tutan milli takım, Japonya'nın ısrarlı alan savunmasını Doğuş ve Cedi Osman ile deldi. Ersan ve Furkan ile pota altında sayılar bulmaya devam eden Türkiye, 3. periyot sonunda 18 sayılık üstünlük (67-49) üstünlük yakaladı.

A Milli Takım, maçın sonuna kadar kontrolü elinde tuttu. Zaman zaman temposu düşen son periyotta rahat oyununu sürdüren ayı-yıldızlılar karşılaşmayı 86-67 kazanarak grup mücadelesine galibiyetle başladı.



Salon: Şanghay Oriental Spor Merkezi

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Ferdinand Pascual (Filipinler), Andris Aunkrogers (Letonya)

Türkiye: Doğuş Balbay 4, Melih Mahmutoğlu 17, Cedi Osman 12, Ersan İlyasova 17, Semih Erden 8, Sertaç Şanlı 5, Furkan Korkmaz 10, Buğrahan Tuncer 7, Metecan Birsen 6, Yiğit Arslan

Japonya: Shinoyama 5, Hiejima, Hachimura 15, Watanabe 9, Fazekas 15, Baba 6, Joji Takeuchi 6, Tanaka 11, Ando

1. Periyot: 28-12

Devre: 47-35

3. Periyot: 67-49

