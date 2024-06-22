A Milliler ikinci maçta mağlup oldu

BVB Stadyumu'nda oynanan maçın 7. dakikasında A Milli Takım, Kerem Aktürkoğlu ile gole çok yaklaştı. Zeki Çelik'in ortasında, Kerem'den önce Portekiz savunmasından Cancelo araya girerek topu kornere gönderdi.

Maçta golü ilk bulan takım Portekiz oldu. Portekiz, 21. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Ay-yıldızlılar için talihsiz bir an yaşandı. Kaleci Altay Bayındır ile Samet Akaydın arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda Samet Akaydın topu kendi kalesine gönderdi ve skor 2-0 oldu.

Türkiye, 30. dakikada gole çok yaklaştı. Ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu, rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşta Diogo Costa topu son anda kornere çeldi.

İlk yarı, Portekiz'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Portekiz, maçın 55. dakikasında bir gol daha attı. Savunma hatası sonrası gelişen atakta Cristiano Ronaldo'nun asistinde Bruno Fernandes skoru 3-0 yaptı.

Maçın geri kalanında başka gol olmadı ve Portekiz, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

A Milli Futbol Takımı, resmi maçlarda daha önce hiç yenemediği Portekiz'e bir kez daha boyun eğdi.

Grupta iki maçını da kazanan Portekiz puanını 6'ya yükselterek son 16 turuna çıkmayı garantiledi. A Milli Takım ise 3 puanla 2. sırada yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, gruptaki 3. ve son maçını 26 Haziran'da Çekya ile oynayacak; son 16 turuna kalmayı garantileyen Portekiz ise Gürcistan ile karşılaşacak.