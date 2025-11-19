A Milliler’in Dünya Kupası play-off muhtemel rakipleri netleşti

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde play-off aşamasına kalan ülkeler ve torbalar netleşti. Türkiye, play-off’ta 1. torbada yer alacak ve kura çekimi 20 Kasım’da yapılacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde play-off etabına yükselen ülkeler belirlendi. A Milli Futbol Takımı da grup aşamasını ikinci sırada tamamlayarak play-off’a adını yazdırdı.

Gruplarını ikinci sırada bitiren Slovakya, Kosova, Danimarka, Ukrayna, Türkiye, İrlanda Cumhuriyeti, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Galler, Arnavutluk ve Çekya play-off maçlarına çıkacak takımlar arasında yer aldı.

Uluslar Ligi üzerinden gelen Kuzey İrlanda, İsveç, Romanya ve Kuzey Makedonya da play-off etabına dahil oldu.

Gruplarını lider tamamlayan Almanya, İsviçre, İskoçya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan ise turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde etti.

Play-off aşamasında toplam 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelen en iyi grup liderleri yer alacak. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak yarı finaller 26 Mart’ta, finaller ise 31 Mart’ta yapılacak. İki turu geçen dört takım, 2026 Dünya Kupası bileti alacak.

Yarı finalde 1. ve 2. torbadaki takımlar kendi sahasında oynayacak. Final karşılaşmalarının ev sahibi ise kura ile belirlenecek.

Kura çekimi 20 Kasım Perşembe günü TSİ 15.00’te Zürih’te gerçekleştirilecek.

Torbalar şu şekilde oluştu:

1. Torba: İtalya, Danimarka, Türkiye, Ukrayna
2. Torba: Polonya, Galler, Çekya, Slovakya
3. Torba: İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova
4. Torba: İsveç, Romanya, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda

Kaynak: Anadolu Ajansı

a milli futbol takımı
