ABD Büyükelçiliği, Cleveland Cavaliers'ta forma giyen ve Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star Hafta Sonu etkinlikleri kapsamındaki "Yükselen Yıldızlar" maçında görev yapacak olan milli basketbolcu Cedi Osman hakkında bir twit attı. Büyükelçiliğinin twitinde "#NBAAllStar #MTNDEWICERisingStars maçında rekor kıran bir Türk oyuncunun da yer alacağını görmek harika! Tezahüratlarımızla yanınızda olacağız!" ifadeleri yer aldı

Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, "Yükselen Yıldızlar" maçında Dünya Karması adına sahaya çıkacak.



NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre milli basketbolcu Cedi Osman, ABD'nin Charlotte kentindeki Spectrum Center'ın ev sahipliğinde 16-18 Şubat'ta gerçekleştirilecek organizasyonun "Yükselen Yıldızlar" maçında Dünya Karması adına mücadele edecek.



ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN TWİT



ABD Büyükelçiliği'nden atılan tweette şu ifadelere yer verildi:



"#NBAAllStar #MTNDEWICERisingStars maçında rekor kıran bir Türk oyuncunun da yer alacağını görmek harika! Tezahüratlarımızla yanınızda olacağız!"



ulusal.com.tr



