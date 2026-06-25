ABD cephesinden Türkiye maçı öncesi açıklama: "Türkiye turnuvayı doğru notayla bitirmek isteyecek"

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında Türkiye ile karşılaşacak olan ABD Milli Takımı'nda forma giyen Mark McKenzie, yaklaşan mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
ABD cephesinden Türkiye maçı öncesi açıklama: "Türkiye turnuvayı doğru notayla bitirmek isteyecek"
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Los Angeles'ta bulunan Great Park Sports Complex tesislerinde kamp yapan Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'nda hazırlıklar devam ediyor. D Grubu'nun 3. maçında Türkiye karşısına çıkacak olan ABD kadrosunun 27 yaşındaki oyuncusu Mark McKenzie, kamp alanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KALİTESİNE SAYGI DUYMAMIZ GEREKİYOR"

Maç sırasında kendi zihniyetlerine odaklanmaları gerektiğinin altını çizen McKenzie, "Türkiye farklı ve zorlu bir rakip. Kazanmak istiyoruz ve onların kalitesine saygı duymamız gerekiyor. Ancak bizim için mesele, şimdiye kadar gösterdiğimiz aynı yoğunluğu sahaya yansıtabilmek. Bizim için olay, kendi zihniyetimize, kendimize odaklanmak ve kendi durumumuzu kontrol edebildiğimizden emin olmak." dedi.

"TÜRKİYE'NİN TURNUVAYI DOĞRU NOTAYLA BİTİRMEK İSTEYECEĞİNİ BİLİYORUZ"

Turnuvadaki Paraguay ve Avustralya maçlarında sergiledikleri performansı daha da yukarı taşımayı amaçladıklarını söyleyen McKenzie, Türkiye'nin sahadaki hedeflerinin ve motivasyonunun da farkında olduklarını dile getirdi. Ülkelerini en üst düzeyde temsil etme vurgusu yapan 27 yaşındaki milli futbolcu, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve onların da turnuvayı kendileri için doğru notayla bitirmek isteyeceklerini, sahaya çıkıp 3 puanı almak isteyeceklerini biliyoruz. Bizim için de Paraguay'da ve Avustralya'da yaptığımızın aynısını yapıp, bunu daha da artırmak önemli. Yoğun bir maç olacak, ülkemizi ve ailelerimizi en üst düzeyde temsil ettiğimiz bir maç olacak. Buraya gelip ülkemizi ve ailelerimizi en üst düzeyde temsil etmek, yapabileceğimizi bildiğimiz performansları sergilemek istiyoruz. Bu bir süreç. Bir gecede çözülecek bir şey değil, tek bir kampta, hatta 6 veya 12 ayda da çözülemez. Ama bu grup içerisinde bunu isteyen tüm oyuncular ve teknik kadro olarak o inanca sahibiz. Niyetimiz, turnuvaya galibiyetle başlayıp her şeyi adım adım götürmekti."

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