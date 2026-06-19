ABD ile Avustralya Dünya Kupası'nda kozlarını paylaşıyor: Kazanan turu garantileyecek

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci hafta mücadelesinde ABD ve Avustralya, Seattle'daki Lumen Field'da karşı karşıya gelecek. İlk maçlarını galibiyetle tamamlayan iki ekibin mücadelesinde, sahadan üç puanla ayrılan taraf gruptan çıkmayı garantileyecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
ABD ile Avustralya Dünya Kupası'nda kozlarını paylaşıyor: Kazanan turu garantileyecek
Yayınlanma:

Dünya Kupası D Grubu'nda ilk maçların ardından avantajı eline geçiren iki takım karşı karşıya geliyor.

İlk maçında Paraguay'ı 4-1 mağlup ederek +3 averajla grubun lideri konumuna yerleşen Amerika Birleşik Devletleri, bu akşamki maçtan da galip ayrılması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.

Grubun diğer iddialı ekibi Avustralya ise ilk haftada A Milli Takımımızı 2-0 mağlup ederek +2 averaja ulaşmıştı. Avustralya, ABD karşısında sahadan galibiyetle ayrıldığı takdirde son 32 biletini alan taraf olacak.

MAÇI ALMAN HAKEM ZWAYER YÖNETECEK

Karşılaşma Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle şehrindeki Lumen Field stadyumunda bugün saat 22:00'de başlayacak.

Karşılaşmada Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını R. Kempter ve C. Dietz üstlenirken, VAR koltuğunda B. Dankert, AVAR görevinde ise H. El Fareq yer alacak.

ABD - Avusturalya maçı TRT 1 ve tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

POCHETTINO VE POPOVIC'İN İLK 11 TERCİHLERİ

ABD: M. Freese, A. Freeman, C. Richards, T. Ream, A. Robinson, S. Dest, M. Tillman, T. Adams, W. McKennie, R. Pepi, F. Balogun.

Avustralya: P. Beach, A. Circati, H. Souttar, C. Burgess, J. Italiano, A. O'Neill, P. Okon, J. Bos, M. Leckie, N. Velupillay, M. Toure.

Halı saha maçı kanlı bitti: Üç şehre yayılan tartışmada bıçaklar çekildi!Halı saha maçı kanlı bitti: Üç şehre yayılan tartışmada bıçaklar çekildi!Yurt
Dünya futbolunu sarsan dava: Fas Milli Takımı Kaptanı Achraf Hakimi tecavüz suçlamasıyla yargılanacakDünya futbolunu sarsan dava: Fas Milli Takımı Kaptanı Achraf Hakimi tecavüz suçlamasıyla yargılanacakSpor
abd avusturalya dünya kupası
Günün Manşetleri
İstanbul'da metro raydan çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Wong ile görüştü
Vatan Partisi'nden Soma Termik Santrali için kritik çağrı!
Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi
KOBİ’lerin Yeşil Dönüşümüne Güçlü Finansman Desteği
Bu mesajları aldıysanız dikkat
26 İlde dev DEAŞ operasyonu
İran operasyonlarının faturası ABD'yi vurdu!
Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu
15 İl için sarı kodlu şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı
Çok Okunanlar
1 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 1 milyon 300 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi Hafta sonuna şok uyarı! MGM 34 şehirde alarm verdi
"Sana sürprizim var" dedi, eşini kahve kupasıyla katletti! "Sana sürprizim var" dedi, eşini kahve kupasıyla katletti!
15 İl için sarı kodlu şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı 15 İl için sarı kodlu şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı
KOOP Market'te "Fırsat Günleri" başladı KOOP Market'te "Fırsat Günleri" başladı