ABD ile Avustralya Dünya Kupası'nda kozlarını paylaşıyor: Kazanan turu garantileyecek

Dünya Kupası D Grubu'nda ilk maçların ardından avantajı eline geçiren iki takım karşı karşıya geliyor.

İlk maçında Paraguay'ı 4-1 mağlup ederek +3 averajla grubun lideri konumuna yerleşen Amerika Birleşik Devletleri, bu akşamki maçtan da galip ayrılması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.

Grubun diğer iddialı ekibi Avustralya ise ilk haftada A Milli Takımımızı 2-0 mağlup ederek +2 averaja ulaşmıştı. Avustralya, ABD karşısında sahadan galibiyetle ayrıldığı takdirde son 32 biletini alan taraf olacak.

MAÇI ALMAN HAKEM ZWAYER YÖNETECEK

Karşılaşma Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle şehrindeki Lumen Field stadyumunda bugün saat 22:00'de başlayacak.

Karşılaşmada Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını R. Kempter ve C. Dietz üstlenirken, VAR koltuğunda B. Dankert, AVAR görevinde ise H. El Fareq yer alacak.

ABD - Avusturalya maçı TRT 1 ve tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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ABD: M. Freese, A. Freeman, C. Richards, T. Ream, A. Robinson, S. Dest, M. Tillman, T. Adams, W. McKennie, R. Pepi, F. Balogun.

Avustralya: P. Beach, A. Circati, H. Souttar, C. Burgess, J. Italiano, A. O'Neill, P. Okon, J. Bos, M. Leckie, N. Velupillay, M. Toure.