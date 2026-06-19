ABD ile Avustralya Dünya Kupası'nda kozlarını paylaşıyor: Kazanan turu garantileyecek
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci hafta mücadelesinde ABD ve Avustralya, Seattle'daki Lumen Field'da karşı karşıya gelecek. İlk maçlarını galibiyetle tamamlayan iki ekibin mücadelesinde, sahadan üç puanla ayrılan taraf gruptan çıkmayı garantileyecek.
Dünya Kupası D Grubu'nda ilk maçların ardından avantajı eline geçiren iki takım karşı karşıya geliyor.
İlk maçında Paraguay'ı 4-1 mağlup ederek +3 averajla grubun lideri konumuna yerleşen Amerika Birleşik Devletleri, bu akşamki maçtan da galip ayrılması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.
Grubun diğer iddialı ekibi Avustralya ise ilk haftada A Milli Takımımızı 2-0 mağlup ederek +2 averaja ulaşmıştı. Avustralya, ABD karşısında sahadan galibiyetle ayrıldığı takdirde son 32 biletini alan taraf olacak.
MAÇI ALMAN HAKEM ZWAYER YÖNETECEK
Karşılaşma Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle şehrindeki Lumen Field stadyumunda bugün saat 22:00'de başlayacak.
Karşılaşmada Alman hakem Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını R. Kempter ve C. Dietz üstlenirken, VAR koltuğunda B. Dankert, AVAR görevinde ise H. El Fareq yer alacak.
ABD - Avusturalya maçı TRT 1 ve tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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ABD: M. Freese, A. Freeman, C. Richards, T. Ream, A. Robinson, S. Dest, M. Tillman, T. Adams, W. McKennie, R. Pepi, F. Balogun.
Avustralya: P. Beach, A. Circati, H. Souttar, C. Burgess, J. Italiano, A. O'Neill, P. Okon, J. Bos, M. Leckie, N. Velupillay, M. Toure.