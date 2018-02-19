ABD'li atlet Coleman, Maurice Greene'in 1998'den bu yana elinde tuttuğu erkekler 60 metre dünya salon rekorunu kırdı.

ABD'li atlet Christian Coleman, Maurice Greene'in 1998'den bu yana elinde tuttuğu erkekler 60 metre dünya salon rekorunu kırdı.



2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 100 metrenin gümüş madalyalı ismi Coleman, New Mexico eyaletinin Albuquerque kentinde düzenlenen ABD Salon Atletizm Şampiyonası'ndaki 60 metre yarışında koştu.



21 yaşındaki atlet, 6.34 saniyelik derecesiyle vatandaşı Maurice Greene'in 1998'de 6.39 ile kırdığı dünya salon rekorunu ele geçirdi.



Coleman, 20 Ocak'ta ülkesinin Güney Carolina eyaletinin Clemson şehrinde yapılan etkinlikte de 60 metreyi 6.37 saniyede koşmuştu. Fakat Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği, elektronik çıkış takozu kullanılmadığı ve doping testi yapılmadığı için rekoru tescil etmemişti.