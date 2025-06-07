ABD - Türkiye maçı hangi kanalda? ABD - Türkiye maçı canlı izle

Ay-yıldızlı ekip, Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde bulunan Pratt and Whitney Stadı’nda sahaya çıkacak. Karşılaşmayı Panama Futbol Federasyonu’ndan Fernando Moron yönetecek. Yardımcılıklarını Andres Vargas ve Alejandro Camarena üstlenirken, Randy Encarnacion ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

A Milli Takım’da Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır, Mustafa Hekimoğlu ve antrenmanda sakatlık yaşayan Salih Özcan, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Bu eksikliklerin ardından Ahmed Kutucu, ABD maçı öncesi kadroya dahil edildi.

İki ülkenin A Milli takımları bugüne kadar 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan sadece 1’ini Türkiye kazanırken, ABD 2 galibiyet aldı; 1 mücadele ise berabere tamamlandı. Ay-yıldızlılar bu karşılaşmalarda toplam 5 gol atarken, ABD’nin gol sayısı 6 oldu.

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