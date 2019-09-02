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Abdoulay Diaby, Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Malili futbolcu Abdoulay Diaby, İstanbul'a geldi

Abdoulay Diaby, Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Malili futbolcu Abdoulay Diaby, İstanbul'a geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'ten, İstanbul Havalimanı gelen 28 yaşındaki hücum oyuncusunu, siyah-beyazlı yetkililer karşıladı.

Basın mensuplarının sorularına cevap vermeyen Diaby, havaalanından ayrıldı.

Diaby, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da geride kalan sezon 40 maçta forma giydi ve 7 gol kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #transfer #futbol #beşiktaş #Abdoulay Diaby
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