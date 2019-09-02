Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Malili futbolcu Abdoulay Diaby, İstanbul'a geldi.
Fransa'nın başkenti Paris'ten, İstanbul Havalimanı gelen 28 yaşındaki hücum oyuncusunu, siyah-beyazlı yetkililer karşıladı.
Basın mensuplarının sorularına cevap vermeyen Diaby, havaalanından ayrıldı.
Diaby, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da geride kalan sezon 40 maçta forma giydi ve 7 gol kaydetti.
Malili futbolcu Abdoulay Diaby, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Malili futbolcu Abdoulay Diaby, İstanbul'a geldi.