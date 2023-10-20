Abdukerim Bardakçı'ya Talipler Artıyor! Rus Kulüpler Devrede

Galatasaray’a transfer olduğu günden itibaren savunmanın değişmez ismi olmayı başaran Abdülkerim Bardakcı, bu çıkışını sadece Süper Lig’de değil, Şampiyonlar Ligi’nde ve A Milli Takım formasıyla da sürdürüyor.Oyuncunun bu performansı taliplerinide arttırıyor. İşte detaylar...

Abdukerim Bardakçı'ya Talipler Artıyor! Rus Kulüpler Devrede
Abdukerim Bardakçı'ya Talipler Artıyor! Rus Kulüpler Devrede
Editör: Nihat Çarboğa
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Fanatik'in haberine göre 29 yaşındaki stoperin bu yükselişi yabancı kulüplerin de ilgisini çekiyor. Geç patlama yapmasına rağmen savunmadaki duruşuyla güven veren Abdülkerim’i özellikle Rus kulüpleri yakından takip ediyor.

Abdukerim Bardakçı'ya Talipler Artıyor!

Yaz döneminde de milli futbolcuya teklif yapan Ruslara Galatasaray cephesinden “Hayır” yanıtı gelmişti. Ancak Abdülkerim’in istikrarlı performansı sonrası, Ruslar tekrar devreye girmiş durumda.

Abdukerim Bardakçı'ya Talipler Artıyor! Rus Kulüpler Devrede - Resim : 1

Başta Zenit olmak üzere, CSKA Moskova ve Lokomotiv Moskova kulüplerinin, Abdülkerim’in transferi için Türkiye’ye temsilci gönderecekleri öğrenildi.

Galatasaray Yönetimi, başarılı savunmacıyı devre arasında bırakmaya kesinlikle sıcak bakmıyor.

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Rus Kulüpler Devrede
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