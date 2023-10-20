Abdukerim Bardakçı'ya Talipler Artıyor! Rus Kulüpler Devrede

Fanatik'in haberine göre 29 yaşındaki stoperin bu yükselişi yabancı kulüplerin de ilgisini çekiyor. Geç patlama yapmasına rağmen savunmadaki duruşuyla güven veren Abdülkerim’i özellikle Rus kulüpleri yakından takip ediyor.

Abdukerim Bardakçı'ya Talipler Artıyor!

Yaz döneminde de milli futbolcuya teklif yapan Ruslara Galatasaray cephesinden “Hayır” yanıtı gelmişti. Ancak Abdülkerim’in istikrarlı performansı sonrası, Ruslar tekrar devreye girmiş durumda.

Başta Zenit olmak üzere, CSKA Moskova ve Lokomotiv Moskova kulüplerinin, Abdülkerim’in transferi için Türkiye’ye temsilci gönderecekleri öğrenildi.

Galatasaray Yönetimi, başarılı savunmacıyı devre arasında bırakmaya kesinlikle sıcak bakmıyor.