Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'daki 100. maçında plaketle onurlandırıldı

Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe’yi konuk ederken, sarı-kırmızılı takımdaki 100. maçına çıkan Abdülkerim Bardakcı'ya plaket verildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'daki 100. maçında plaketle onurlandırıldı
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Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında Göztepe ile karşılaşırken, takımın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı’ya ödül verildi.

Sarı-kırmızılı forma altında 17. haftada 100. maçına çıkan milli futbolcu, maç öncesinde kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaketle onurlandırıldı. Ayrıca, sırtında "100" yazan özel forma da Abdülkerim Bardakcı’ya takdim edildi. 

Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig’in 17. haftasında Kayserispor'a karşı oynadığı maçla 100. kez Galatasaray forması giymişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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