Abdülkerim Bardakcı PFDK'ya sevk edildi: Men cezası alacak mı?

Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK maçında bilinçli kart görme nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Men cezası alıp almayacağı merak konusu. Peki, bilinçli kart görmenin cezası ne?

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Abdülkerim Bardakcı PFDK'ya sevk edildi: Men cezası alacak mı?
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Fanatik'in haberine göre, Galatasaray’ın deneyimli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, Gaziantep FK maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Adana Demirspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü. Ancak Bardakcı'nın bu kartı bilinçli olarak görüp görmediği, cezasının ne olacağı hakkında futbolseverlerin kafasında soru işaretleri yaratmış durumda.

PFDK NE KARAR VERECEK?

Futbol Disiplin Talimatı’na göre, bilinçli olarak sarı ya da kırmızı kart gören oyuncular, iki maç men cezası ile karşı karşıya kalabiliyor. Abdülkerim Bardakcı’nın Gaziantep FK maçında sarı kart görmesinin ardından, bu kartın bilinçli olup olmadığına dair tartışmalar başlamıştı.

2019-2020 sezonunda, Fenerbahçe oyuncusu Vedat Muriqi de benzer bir durum nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. Ancak PFDK, Muriqi'ye bilinçli kart görme gerekçesiyle ceza vermemişti.

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