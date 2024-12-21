Abdülkerim Bardakcı’dan 100. maç heyecanı: Galatasaray’da ‘Dalya’ zamanı!

Galatasaray’ın deneyimli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıkmaya hazırlanıyor. Süper Lig’in yenilgisiz lideri Galatasaray, 17. haftada Kayserispor’a konuk olurken, Abdülkerim için bu mücadele özel bir anlam taşıyor.

“DALYA” ZAMANI

Yarın Kayseri’de oynanacak olan maçta forma giymesi durumunda, 30 yaşındaki stoper Galatasaray ile “Dalya” heyecanı yaşayacak. 2022 Temmuz’unda Konyaspor’dan transfer edilen Abdülkerim, İstanbul temsilcisindeki 3. sezonunu geçiriyor ve hem kulüp takımında hem de A Milli Takım’da vazgeçilmez bir oyuncu haline geldi.

KARİYERİNDE 3. SEZON: GALATASARAY’A DAMGASINI VURDU

Galatasaray’a transfer olduktan sonra önemli bir çıkış yakalayan Abdülkerim, Sarı-kırmızılı formayla 99 resmi maçta görev aldı. Süper Lig’de 71, Avrupa kupalarında 21, Türkiye Kupası’nda 5 ve Süper Kupa’da 2 kez sahaya çıkan deneyimli futbolcu, yarın Kayserispor karşısında 100. maçını oynayarak bu önemli kilometre taşına ulaşacak.

ÜÇ KUPADA ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ!

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray’daki ilk iki sezonunda kupa sevinci de yaşadı. Sarı-kırmızılı ekibin 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında kazandığı Süper Lig şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan deneyimli stoper, 2022-2023 sezonunda da Turkcell Süper Kupa’yı kazandı.

Abdülkerim, savunmadaki sağlam duruşunun yanı sıra hücumda da etkili bir isim olarak dikkat çekiyor. Galatasaray formasıyla 99 resmi maçta 9 Süper Lig golü, 1 Türkiye Kupası golü ve 2 Avrupa kupası golü kaydeden Bardakcı, ortalama 10 maçta 1 gol atarak takımına hem savunmada hem de hücumda önemli katkılar sağladı.